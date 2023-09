Cagliari-Milan, la gioia di Adli sui social: “Cuore e passione” | FOTO

Yacine Adli, centrocampista del Milan, è sceso in campo per la prima volta in questa stagione. Ecco la sua gioia dopo la gara col Cagliari

Altra vittoria in Serie A per il Milan di Pioli. Il Diavolo batte il Cagliari per 1-3 grazie ai gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Yacine Adli, centrocampista rossonero, è sceso in campo per la prima volta in questa stagione. Ecco la sua gioia dopo la gara contro i rossoblù di Ranieri.