Bennacer pensa solo al Milan: “Impaziente di tornare in campo” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Altro che godersi le vacanze, postare foto in yacht, tuffi e simili. Ismael Bennacer pensa solo al campo, al calcio e al Milan. Due giorni fa aveva pubblicato su Instagram una foto con scritto “Il calcio mi manca”, e oggi ha pubblicato un video delle sue giocate più belle in maglia rossonera e il messaggio: “Impaziente di tornare in campo. Forza Milan”.

Bennacer scalpita per l’inizio della nuova stagione, tra qualche giorno si ritornerà a Milanello per il mini-ritiro estivo. Appuntamento al centro sportivo lunedì 24 agosto.

Si inizia tra una settimana esatta: il Milan sarà impegnato in Serie A, Coppa Italia e, si spera, in Europa League. La stagione inizierà subito in salita con i turni preliminari d’Europa League: prima gara il prossimo giovedì 17 settembre; poi eventualmente si gioca il 24 settembre e giovedì 1 ottobre.

