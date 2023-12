"Vergognosi. Ogni partita è peggiore della precedente, il popolo rossonero non merita questa pena". LEGGI ANCHE: Milan, Pioli con i se e i ma non si vince. Troppi alibi e giustificazioni

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.