L’addio di Kakà a Maradona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Anche l’ex rossonero Ricardo Kakà ha voluto salutare su Instagram Diego Armando Maradona, venuto a mancare oggi pomeriggio. “Grazie per tutto quello che hai fatto per questo sport che io amo. Genio. Riposa in pace”, le parole toccanti del brasiliano. Oltre a Kakà anche altri ex giocatori del Milan hanno voluto dedicare un messaggio alla leggenda argentina: da Gullit a Shevchenko, passando per Paolo Maldini.