Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche gossip e curiosita calcio Sconfitto in volata Mr. Darcy: secondo posto per il cavallo di Allegri

CURIOSITÀ

Sconfitto in volata Mr. Darcy: secondo posto per il cavallo di Allegri

Sconfitto in volata Mr. Darcy: secondo posto per il cavallo di Allegri
Nel pomeriggio ippico romano, Mr. Darcy - il cavallo di Massimiliano Allegri - è stato sconfitto in volata nel Premio Spanevin
Redazione PM

A Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, viene ormai comunemente associata l'espressione "corto muso". Il tutto è scaturito da una conferenza stampa del tecnico, ai tempi della Juventus, in cui - per spiegare quanto sia importante vincere i campionati anche solo con pochi punti di margine - Allegri utilizzò questa immagine presa in prestito dall'ippica. L'allenatore, infatti, è appassionato di ippica e possiede le quote di alcuni cavalli. Uno di questi, Mr. Darcy, ha gareggiato oggi all'Ippodromo Capannelle di Roma. Come è andata la gara?

Secondo posto per il cavallo di Allegri

—  

Nella domenica di galoppo all’Ippodromo Capannelle solo secondo Mr. Darcy. Il cavallo di Max Allegri è stato sconfitto in volata da Mordimi nel Premio Spanevin. Nel Premio Spanevin, condizionata che ha chiamato a raccolta alcuni dei migliori miler anziani, con vista sul Premio Ribot, Mr Darcy, il cavallo dell’Alma Racing dell’allenatore del Milan, ha ottenuto solo un secondo posto al termine di una corsa molto combattuta che ha coinvolto Tawang, appena rientrato dopo lungo stop e visto subito in formissima, ma soprattutto Mordimi, reduce da un'ottima primavera con il secondo posto nel Presidente della Repubblica.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle Virtus Ciserano-Milan Futuro 1-0: strepitoso Torriani, insipido Sia>>>

È stato proprio quest’ultimo a superare in volata Mr. Darcy, montato da Dario Di Tocco in rigorosa giubba amaranto, e ad aggiudicarsi il prestigioso successo. Terzo Tawang. Per Mr Darcy e Max Allegri una sconfitta di un incollatura (non esattamente di corto muso) che comunque lascia ben sperare per il prosieguo della stagione del baio di 4 anni della Alma Racing.

Leggi anche
Quando Landucci litigò con Spalletti: “Pelato, ti mangio il cuore”
Inzaghi diventa un’icona della musica francese. La storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA