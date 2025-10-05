Sconfitto in volata Mr. Darcy: secondo posto per il cavallo di Allegri

A Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, viene ormai comunemente associata l'espressione "corto muso". Il tutto è scaturito da una conferenza stampa del tecnico, ai tempi della Juventus, in cui - per spiegare quanto sia importante vincere i campionati anche solo con pochi punti di margine - Allegri utilizzò questa immagine presa in prestito dall'ippica. L'allenatore, infatti, è appassionato di ippica e possiede le quote di alcuni cavalli. Uno di questi, Mr. Darcy, ha gareggiato oggi all'Ippodromo Capannelle di Roma. Come è andata la gara?