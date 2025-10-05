Sconfitto in volata Mr. Darcy: secondo posto per il cavallo di Allegri

Nel pomeriggio ippico romano, Mr. Darcy - il cavallo di Massimiliano Allegri - è stato sconfitto in volata nel Premio Spanevin
A Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, viene ormai comunemente associata l'espressione "corto muso". Il tutto è scaturito da una conferenza stampa del tecnico, ai tempi della Juventus, in cui - per spiegare quanto sia importante vincere i campionati anche solo con pochi punti di margine - Allegri utilizzò questa immagine presa in prestito dall'ippica. L'allenatore, infatti, è appassionato di ippica e possiede le quote di alcuni cavalli. Uno di questi, Mr. Darcy, ha gareggiato oggi all'Ippodromo Capannelle di Roma. Come è andata la gara?
Secondo posto per il cavallo di Allegri
Nella domenica di galoppo all’Ippodromo Capannelle solo secondo Mr. Darcy. Il cavallo di Max Allegri è stato sconfitto in volata da Mordimi nel Premio Spanevin. Nel Premio Spanevin, condizionata che ha chiamato a raccolta alcuni dei migliori miler anziani, con vista sul Premio Ribot, Mr Darcy, il cavallo dell’Alma Racing dell’allenatore del Milan, ha ottenuto solo un secondo posto al termine di una corsa molto combattuta che ha coinvolto Tawang, appena rientrato dopo lungo stop e visto subito in formissima, ma soprattutto Mordimi, reduce da un'ottima primavera con il secondo posto nel Presidente della Repubblica.