CURIOSITÀ
Filippo Inzaghi rimarrà per sempre una leggenda del Milan. Tutti i tifosi hanno ancora negli occhi i suoi innumerevoli gol con la maglia rossonera, le sue esultanze sfrenate e molto altro. Da giocatore è stato un grandissimo attaccante, ma sui generis. In effetti, è difficile trovare un centravanti che gli somigli, tanto nel calcio di ieri quanto nel calcio di oggi. Seppur non particolarmente dotato tecnicamente, Inzaghi è riuscito a realizzare valanghe di gol, sia in Italia sia in Europa. Se si dovesse scegliere una parola per descriverlo come giocatore, quale si sceglierebbe? Una buona scelta potrebbe essere l'aggettivo "opportunista".
Curiosamente, questo è il concetto con cui viene identificato in Francia. Come ha raccontato 'Cronache di Spogliatoio' su Instagram, nel paese transalpino "Inzaghi" è diventato un neologismo della lingua della nazione. Ciò è dovuto ad alcuni cantanti, che hanno intitolato ben 3 canzoni con il cognome dell'attuale allenatore del Palermo. Di seguito, si riporta il post di 'Cronache di Spogliatoio' che spiega, nei dettagli, questa storia.
La didascalia del post recita: "Quelli come lui li chiamano «Renard des surfaces», ma Filippo Inzaghi in Francia è molto di più: una parola da dizionario, una strofa nel rap".
