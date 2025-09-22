Filippo Inzaghi rimarrà per sempre una leggenda del Milan. Tutti i tifosi hanno ancora negli occhi i suoi innumerevoli gol con la maglia rossonera, le sue esultanze sfrenate e molto altro. Da giocatore è stato un grandissimo attaccante, ma sui generis. In effetti, è difficile trovare un centravanti che gli somigli, tanto nel calcio di ieri quanto nel calcio di oggi. Seppur non particolarmente dotato tecnicamente, Inzaghi è riuscito a realizzare valanghe di gol, sia in Italia sia in Europa. Se si dovesse scegliere una parola per descriverlo come giocatore, quale si sceglierebbe? Una buona scelta potrebbe essere l'aggettivo "opportunista".