Dopo tanti anni con la maglia rossonera, Theo Hernandez ha deciso di cambiare vita. Il difensore con più gol nella storia del Milan quest'estate, dopo un lungo corteggiamento, ha accettato la destinazione araba. Il progetto mostratogli dall'ex rivale Simone Inzaghi, ora suo allenatore, lo avrà convinto. Ma non solo... Una curiosa scena, infatti, è stata postata sui social da tuttomercatoweb.com. La testata giornalistica ha riportato un simpatico siparietto tra Theo Hernandez, ex terzino del Milan, e due sceicchi prima di una partita della sua nuova squadra, l'Al Ahli.
Ex Milan, gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria
Simpatico siparietto prima dell'ultimo match dell'Al-Ahli tra Theo Hernandez, ex Milan, e due sceicchi. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Il siparietto tra Theo Hernandez e gli sceicchi
La didascalia del post riporta lo scambio tra Theo e gli sceicchi. Ecco cosa si sono detti: "Se vinciamo contro l’Al Ahli ci sarà un regalo speciale per te. Un orologio blu come questo. Ma se perdete la partita, mi devi restituire la sciarpa". La risposta di Theo appare ovvia: "Ok".
