Ex Milan, gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria

Dopo tanti anni con la maglia rossonera, Theo Hernandez ha deciso di cambiare vita. Il difensore con più gol nella storia del Milan quest'estate, dopo un lungo corteggiamento, ha accettato la destinazione araba. Il progetto mostratogli dall'ex rivale Simone Inzaghi, ora suo allenatore, lo avrà convinto. Ma non solo... Una curiosa scena, infatti, è stata postata sui social da tuttomercatoweb.com. La testata giornalistica ha riportato un simpatico siparietto tra Theo Hernandez, ex terzino del Milan, e due sceicchi prima di una partita della sua nuova squadra, l'Al Ahli.