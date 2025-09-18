Pianeta Milan
Ex Milan, gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria

Simpatico siparietto prima dell'ultimo match dell'Al-Ahli tra Theo Hernandez, ex Milan, e due sceicchi. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Redazione PM

Dopo tanti anni con la maglia rossonera, Theo Hernandez ha deciso di cambiare vita. Il difensore con più gol nella storia del Milan quest'estate, dopo un lungo corteggiamento, ha accettato la destinazione araba. Il progetto mostratogli dall'ex rivale Simone Inzaghi, ora suo allenatore, lo avrà convinto. Ma non solo... Una curiosa scena, infatti, è stata postata sui social da tuttomercatoweb.com. La testata giornalistica ha riportato un simpatico siparietto tra Theo Hernandez, ex terzino del Milan, e due sceicchi prima di una partita della sua nuova squadra, l'Al Ahli.

Il siparietto tra Theo Hernandez e gli sceicchi

LEGGI ANCHE: I cambi dalla panchina: il possibile punto di forza del Milan di Allegri>>>

La didascalia del post riporta lo scambio tra Theo e gli sceicchi. Ecco cosa si sono detti: "Se vinciamo contro l’Al Ahli ci sarà un regalo speciale per te. Un orologio blu come questo. Ma se perdete la partita, mi devi restituire la sciarpa". La risposta di Theo appare ovvia: "Ok".

