Milan e musica: il rapper turco Organize omaggia i rossoneri con ‘Shevchenko’

Il rapper turco Organize unisce calcio e musica in un brano dedicato al Milan e alle sue leggende, tra derby e iconici campioni.
Francesco De Benedittis

Calcio e musica sono due mondi che spesso si incrociano. Dai calciatori cantanti come Rafael Leao, Moise Kean o addirittura Sergio Ramos, ai rapper appassionati di calcio che inseriscono nei titoli dei loro pezzi nomi di calciatori - come Ernia con 'Lewandowski', Dani Faiv con 'Di Natale' o 'Sandro Tonali' e il giovane Suspect CB con 'Haaland' - la passione per il pallone si unisce spesso a quella musicale.

A questo filone si aggiunge ora un nuovo protagonista: il rapper turco Organize, che ha rilasciato una canzone interamente a tinte rossonere intitolata 'Shevchenko'.

Milan a ritmo di rap: Organize celebra i rossoneri con la nuova hit

Il pezzo si ispira agli anni d’oro del Milan e alla storica rivalità con l’Inter. Nel ritornello, pur essendo in lingua turca, è possibile riconoscere chiaramente riferimenti a leggende come: “Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, Seedorf e Kakà”.

La musicalità è soggettiva e può piacere o meno, ma i numeri parlano chiaro: oltre 350 mila visualizzazioni in soli due giorni dall’uscita. L’obiettivo non è giudicare il brano, quanto sottolineare come Organize sia riuscito a portare tanto milanismo e atmosfera da derby in una canzone, dimostrando come calcio e musica siano due mondi estremamente complementari.

