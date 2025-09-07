Milan e musica: il rapper turco Organize omaggia i rossoneri con ‘Shevchenko’

Il pezzo si ispira agli anni d’oro del Milan e alla storica rivalità con l’Inter. Nel ritornello, pur essendo in lingua turca, è possibile riconoscere chiaramente riferimenti a leggende come: “Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, Seedorf e Kakà”.

La musicalità è soggettiva e può piacere o meno, ma i numeri parlano chiaro: oltre 350 mila visualizzazioni in soli due giorni dall’uscita. L’obiettivo non è giudicare il brano, quanto sottolineare come Organize sia riuscito a portare tanto milanismo e atmosfera da derby in una canzone, dimostrando come calcio e musica siano due mondi estremamente complementari.