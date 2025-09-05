Milan, su FC26 sarà possibile giocare con una squadra di 11 Ibrahimovic

Da sempre è noto l'imponente ego di Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante del Milan - ora senior advisor di RedBird con specifiche competenze sul club rossonero - aveva dichiarato che la miglior formazione possibile sarebbe stata quella composta da 11 Zlatan. Un'iperbole, un sogno impossibile? Nella pratica sì, nella realtà virtuale, invece, no. Infatti, FC 26 - il videogioco di EA Sports - ha aggiunto una funzionalità curiosa al suo gioco. Sarà possibile giocare schierando una formazione composta da 11 Ibrahimovic. Lo ha riferito la testata giornalistica Rivista Undici tramite un post sui social. Di seguito, se ne riportano i dettagli.