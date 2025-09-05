Da sempre è noto l'imponente ego di Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante del Milan - ora senior advisor di RedBird con specifiche competenze sul club rossonero - aveva dichiarato che la miglior formazione possibile sarebbe stata quella composta da 11 Zlatan. Un'iperbole, un sogno impossibile? Nella pratica sì, nella realtà virtuale, invece, no. Infatti, FC 26 - il videogioco di EA Sports - ha aggiunto una funzionalità curiosa al suo gioco. Sarà possibile giocare schierando una formazione composta da 11 Ibrahimovic. Lo ha riferito la testata giornalistica Rivista Undici tramite un post sui social. Di seguito, se ne riportano i dettagli.
Milan, su FC26 sarà possibile giocare con una squadra di 11 Ibrahimovic
Una squadra di 11 Zlatan? Su FC26 è possibile
La didascalia del post recita: "FC26 ha realizzato uno dei sogni di Zlatan Ibrahimovic: nel nuovo gioco di Electronic Arts, oltre alla nuova Icon dedicata allo svedese, sarà disponibile la Zlatan FC, una squadra composta interamente da alter ego digitali dello svedese. Il video di presentazione mostra undici Ibrahimovic, più uno Zlatan allenatore, vincere una partita con un gol in acrobazia dell’Ibrahimovic con il numero undici. Strano per chiunque, meno che per Ibra".
