Quando Landucci litigò con Spalletti: “Pelato, ti mangio il cuore”

In seguito all'episodio, il giudice sportivo aveva comminato al secondo di Allegri una squalifica di una giornata e una multa di 5mila euro.
CURIOSITÀ
Domenica sera a San Siro andrà in scena Milan-Napoli. Si tratterà del primo big match per entrambe le squadre, almeno per quanto riguarda il campionato. Come è normale che sia per ogni grande partita del genere, il carico di aspettative e tensioni è molto alto. Queste tensioni spesso emergono in campo o anche nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo o a fine partita. A proposito di momenti di tensione, la sfida di Allegri e il suo staff contro gli azzurri rievoca uno spiacevole ricordo. La partita in questione era Juventus-Napoli, partita di ritorno allo Juventus Stadium della stagione 2022/23. Al termine di quella stagione i partenopei conquistarono lo Scudetto sotto la guida di Spalletti e quella partita vinta fu decisiva nella loro corsa al titolo. Ma che cosa era successo, a fine partita, nel tunnel che portava agli spogliatoi?
Diverse testate giornalistiche riportano di una lite tra Marco Landucci (tuttora vice di Allegri) e Luciano Spalletti (l'allora allenatore del Napoli). Secondo quanto riportarono alcuni agenti federali presenti allo Juventus Stadium, Landucci - su tutte le furie per alcune decisioni arbitrali - aveva rivolto all'indirizzo dell'allenatore avversario le seguenti parole: "Pelato di m…., ti mangio il cuore".
