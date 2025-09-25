Quando Landucci litigò con Spalletti: “Pelato, ti mangio il cuore”

Domenica sera a San Siro andrà in scena Milan-Napoli. Si tratterà del primo big match per entrambe le squadre, almeno per quanto riguarda il campionato. Come è normale che sia per ogni grande partita del genere, il carico di aspettative e tensioni è molto alto. Queste tensioni spesso emergono in campo o anche nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo o a fine partita. A proposito di momenti di tensione, la sfida di Allegri e il suo staff contro gli azzurri rievoca uno spiacevole ricordo. La partita in questione era Juventus-Napoli, partita di ritorno allo Juventus Stadium della stagione 2022/23. Al termine di quella stagione i partenopei conquistarono lo Scudetto sotto la guida di Spalletti e quella partita vinta fu decisiva nella loro corsa al titolo. Ma che cosa era successo, a fine partita, nel tunnel che portava agli spogliatoi?