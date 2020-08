Ibrahimovic e Diletta Leotta: un’estate galeotta? L’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ricordato dai quotidiani sportivi ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, potrebbe esserci molto di più di uno spot tra Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e Diletta Leotta, conduttrice televisiva su ‘DAZN‘.

Le indiscrezioni sono state riferite, ieri, dal settimanale ‘CHI‘, che ha sottolineato come tra Ibrahimovic, in giro in barca da 15 giorni per le vacanze estive e Diletta Leotta potrebbe essere nata di più di una semplice amicizia, scaturita per avere lavorato insieme in uno spot pubblicitario.

Diletta Leotta è in vacanza, attualmente, in Sardegna con alcune amiche e suo fratello; nel medesimo periodo Ibra, che si trovava dapprima in Costa Azzurra, ha spostato il suo yacht in Costa Smeralda. I due avrebbero cenato insieme al locale ‘Sottovento‘. I due sono stati molto attivi, in questo periodo, con video sulle piattaforme social ‘Instagram‘ e ‘TikTok‘.

Dalla Svezia, inoltre, segnalano come il matrimonio di Ibrahimovic possa essere in crisi: raramente, infatti, i due si fanno vedere in giro insieme. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN CON IL MILAN >>>