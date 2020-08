Diletta Leotta con Ibrahimovic? Smentita dei portavoce della conduttrice

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo le voci di gossip degli ultimi giorni, ci sarebbe del tenero tra Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan e Diletta Leotta, conduttrice televisiva sulla piattaforma ‘DAZN‘.

I due sarebbero stati visti a cena insieme, in Sardegna ed il settimanale ‘CHI‘ ha provato a realizzare lo scoop dell’estate. I portavoce di Diletta Leotta, contattati da ‘The Sun‘, hanno però respinto al mittente qualsiasi illazione di flirt con Ibrahimovic.

“Non c’è nessun commento da fare, in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale“, ha sottolineato l’entourage di Diletta Leotta sulla delicata questione.

Come commentato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Ibrahimovic, tornato proprio ieri in Svezia, avrà avuto modo di spiegare tutto alla compagna, la signora Helena. Anche perché di certo queste voci avranno infastidito la sfera familiare di Ibra, notoriamente molto riservato su questo punto.

