TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 21 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 21 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola dedica la sua prima pagina all’Inter, attesa, questa sera, dalla finale di Europa League contro il Siviglia. A Colonia, alle ore 21.00, i nerazzurri hanno l’occasione per concludere in bellezza l’annata 2019-2020 e di riportare il trofeo in Italia. Soltanto poi si discuterà del futuro di Antonio Conte.

In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato della Juventus. I bianconeri puntano sempre al ritorno di Paul Pogba e la chiave giusta per sbloccare l’affare con il Manchester United potrebbe essere l’esterno offensivo brasiliano Douglas Costa.

Se Lionel Messi, poi, lasciasse il Barcellona, i catalani vorrebbero sostituirlo con la ‘Joya‘, Paulo Dybala. In basso, infine, l’allarme coronavirus che torna ad imperversare nel mondo del calcio italiano, con giocatori positivi al Torino, al Napoli, al Sassuolo. Quindi, la promozione in Serie A dello Spezia guidato da Vincenzo Italiano.

