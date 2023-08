Le automobili dei giocatori del Milan: le macchine di Leao, Theo e non solo

Tra i trend, invece, che si stanno consolidando in maniera più trasversale, c’è il rinnovato interesse per il mercato dell’usato, con una crescita in termini di volume di vendite di auto di seconda mano che è ben visibile negli ultimi anni. Il web offre opportunità nuove anche per quanto concerne le parti di ricambio usate grazie a piattaforme come Ovoko, che rappresenta già un’autentica garanzia per il consumatore in virtù di un servizio curatissimo e di un’offerta molto ampia che comprende pressoché ogni pezzo di un’automobile. Per maggiori informazioni, comunque, vai al sito. In questo articolo, invece, entriamo virtualmente nei parcheggi di Milanello per scoprire le automobili preferite dai milanisti.

I calciatori del Milan amano i motori — Gli ultimi anni hanno visto il Milan tornare finalmente ad alti livelli dopo un periodo molto negativo, segnato da poche vittorie e grandi delusioni. Il ritorno dei rossoneri ai vertici del calcio italiano e non solo è stato anche figlio di un progetto sportivo che ha visto l’undici titolare ringiovanirsi sempre di più. L’età media dei diavoli è fra le più basse del calcio italiano e questo, in parte, sembra riflettersi anche sui gusti dei calciatori, ma partiamo dall’estremo difensore. Mike Maignan è stato più volte immortalato alla guida di una Volkswagen Tiguan. Il suv compatto del colosso tedesco sembra essere il preferito dal portiere del Milan, ma è facile ipotizzare che nel suo garage ci siano anche altre automobili.

Che auto guidano i difensori del Milan? — Theo Hernandez è uno dei punti di diamante del nuovo Milan e la sua passione per le auto di lusso è cosa nota: il terzino rossonero, per celebrare lo scudetto vinto nel 2021/22, ha scelto di acquistare un gioiello chiamato Lamborghini Urus realizzato dall’elaboratore tedesco Keyvany. Tutta nera e completamente in carbonio, il modello scelto dal calciatore francese suggerisce anche molto sulla sua personalità. Tomori, suo collega di reparto, possiede almeno tre automobili di un certo calibro e tutte di marchi tedeschi: una Mercedes-Benz G Wagon, un’Audi S3 e una BMW X5 M. Pierre Kalulu condivide ruolo e passione con Tomori: fra i gioielli nel garage del difensore francese c’è anche una Bugatti Chiron. Passando sull’altra fascia, invece, si scopre una curiosità: recentemente, Davide Calabria ha scelto Porsche Taycan, primo full electric della casa di Stoccarda, per la sua spiccata sensibilità alla tematica ambientale.

Curiosità dagli altri reparti — Il Milan ha perso quest’estate uno dei suoi uomini simbolo: Sandro Tonali. Il capitano in pectore, oggi in forza al Newcastle, guidava per le strade di Milano una splendida Audi RS6 Avant. L’idolo dei tifosi è stato sostituito dall’inglese Ruben Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea, che preferisce invece una Mercedes-Benz CLA. Il Milan ha recentemente acquistato dal club londinese anche Christian Pulisic, detto “Capitan America”, un altro grande appassionato di auto lussuose. La sua ricca collezione comprende la Ford Shelby GT500 Coupe, il SUV Mercedes-Benz AMG G 63 e una fiammante McLaren 570S. Il giocatore probabilmente più talentuoso dei rossoneri, invece, Rafael Leao, ha recentemente scelto una BMW della nuova gamma XM grazie alla partnership fra il brand tedesco e la società meneghina, ma è anche il proprietario di una Lamborghini Urus, proprio come l’amico Theo Hernandez.

L’ex Ibra e Giroud: che garage! — Al termine della scorsa stagione, il Milan ha salutato uno dei calciatori più importanti della sua storia recente: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è noto per la sua personalità fuori dal comune, ma vanta anche un garage straordinario: oltre all’Audi RS6 Avant acquistata durante l’esperienza al Paris Saint-Germain, Ibra è proprietario di una Ferrari F430 Spider, di una Ferrari Enzo e di una Ferrari Monza SP2, ma non sono gli unici gioielli della collezione. Ibrahimovic si è regalato nel 2011 una Maserati GranTurismo MC per celebrare il suo primo scudetto rossonero, ma c’è spazio anche per le Porsche 918 Spyder e 911.

Non è da meno il suo collega di reparto, l'uomo dei gol pesanti: Olivier Giroud. L'attaccante francese è un grande amante delle automobili sportive e nella sua collezione c'è un bolide in grado di superare i 320km/h come la Ferrari 458 Spider, ma anche una coupè di lusso come la Bentley Continental GT V8 S. Giroud ama, però, anche i marchi tedeschi: Mercedes-Benz GLS 350d è un altro dei gioielli di Olivier, accanto all'immancabile Audi RS5.