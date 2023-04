Automobile Club Milano, esposte bandiere di Milan e Inter | News

I vertici dell'Automobile Club Milano hanno deciso di esporre le bandiere di Milan e Inter per il traguardo raggiunto in Champions League

Il traguardo raggiunto da Milan e Inter in Champions League è stato senza dubbio storico e lo si vede anche da come la città di Milano si sta preparando al doppio incontro in semifinale tra le due compagini. I vertici dell' Automobile Club Milano , infatti, hanno deciso di esporre sul balcone della sede le bandiere del Diavolo e della Benamata, proprio per onorare questo risultato importante. A confermarlo è stato il presidente dell' AC Milano Geronimo La Russa . Di seguito le sue parole a riguardo, riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

Le parole di Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano

"Sono un vanto per tutto il movimento sportivo della città. Per questo, da istituzione sportiva ubicata nel cuore di Milano, a partire da oggi, esporremo sul balcone della nostra storica sede di corso Venezia due bandiere: una del Milan e l’altra dell’Inter. Le lasceremo sventolare sino al giorno della semifinale di ritorno, come simbolo di una Milano, la nostra Milano, sempre più protagonista a livello internazionale in ogni settore. Già da stamattina ho visto che molte finestre della città si sono tinte dei colori di una delle squadre, mi auguro che la nostra iniziativa spinga un po’ tutti a colorare di rosso-nero-azzurro Milano". LEGGI ANCHE: Milan, assalto dalla Premier League: pericolo per un top rossonero?