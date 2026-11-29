Dopo il rinnovo di contratto fino al 2031, Christian Pulisic ha trovato la via del gol in tre partite consecutive di Serie A, contribuendo ad altrettante vittorie del Milan. A queste reti si aggiunge quella realizzata in Europa League nel successo contro l'Olympiacos. C'è una coincidenza che merita attenzione: in questa stagione, tra Italia ed Europa, i rossoneri hanno sempre raccolto i tre punti nelle gare in cui è andato a segno il numero 11.

Quando Pulisic segna il Milan vince

Tre gol in altrettante partite dopo la firma

La sentenza vale anche in Europa League

Il 30 ottobre ilha annunciato il rinnovo difino al 30 giugno 2031. Al momento della firma, l’ex Chelsea aveva già raggiunto quota 44 gol in 141 presenze. Il giorno successivo è sceso in campo contro l'Inter e non ha impiegato molto a lasciare il segno:Una maniera speciale per festeggiare il nuovo accordo che avrebbe trovato continuità anche nelle settimane successive.Dopo l'Inter sono arrivate le trasferte contro. A Marassi,ha firmato il, contribuendo al 2-1 finale. Contro i ciociari, invece, lo statunitense ha siglatoLe altri due reti in Serie A del classe 1998 nella stagione 2026/2027 sono arrivate contro: tutte partite che sono terminate con unaLa statistica si conferma anche in. L’unico centro europeo diè arrivato il 26 novembre, nella trasferta contro l'Olympiacos, terminata 4-2 per i rossoneri. Il totale sale così aForse si tratta più di una coincidenza che di un dato su cui riflettere, ma quando lo statunitense è in questo stato di forma rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per il. Lo scorso anno era calato dopo uno splendido girone d'andata: stavoltaproverà a metterlo nelle condizioni di mantenere questo rendimento per tutta la stagione.