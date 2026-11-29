Il Milan si gode Christian Pulisic: sei gol stagionali e una curiosa statistica che riguarda le vittorie
Magia di Pulisic, super gol in rovesciata! La prodezza dell'attaccante del Milan con gli USA
Dopo il rinnovo di contratto fino al 2031, Christian Pulisic ha trovato la via del gol in tre partite consecutive di Serie A, contribuendo ad altrettante vittorie del Milan. A queste reti si aggiunge quella realizzata in Europa League nel successo contro l'Olympiacos. C'è una coincidenza che merita attenzione: in questa stagione, tra Italia ed Europa, i rossoneri hanno sempre raccolto i tre punti nelle gare in cui è andato a segno il numero 11.
Quando Pulisic segna il Milan vinceIl 30 ottobre il Milan ha annunciato il rinnovo di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Al momento della firma, l’ex Chelsea aveva già raggiunto quota 44 gol in 141 presenze. Il giorno successivo è sceso in campo contro l'Inter e non ha impiegato molto a lasciare il segno: al 4' ha sbloccato il derby, poi vinto dal Milan per 3-1. Una maniera speciale per festeggiare il nuovo accordo che avrebbe trovato continuità anche nelle settimane successive.
Tre gol in altrettante partite dopo la firmaDopo l'Inter sono arrivate le trasferte contro Genoa e Frosinone. A Marassi, Pulisic ha firmato il raddoppio rossonero al 19', contribuendo al 2-1 finale. Contro i ciociari, invece, lo statunitense ha siglato la rete del definitivo 5-1. Le altri due reti in Serie A del classe 1998 nella stagione 2026/2027 sono arrivate contro Lecce e Udinese: tutte partite che sono terminate con una vittoria del Milan.
La sentenza vale anche in Europa LeagueLa statistica si conferma anche in Europa League. L’unico centro europeo di Pulisic è arrivato il 26 novembre, nella trasferta contro l'Olympiacos, terminata 4-2 per i rossoneri. Il totale sale così a sei gol in sei partite vinte. Forse si tratta più di una coincidenza che di un dato su cui riflettere, ma quando lo statunitense è in questo stato di forma rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per il Milan. Lo scorso anno era calato dopo uno splendido girone d'andata: stavolta Amorim proverà a metterlo nelle condizioni di mantenere questo rendimento per tutta la stagione.
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