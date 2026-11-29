Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"

L'attacco del Milan sembra essersi definitivamente sbloccato, ma le difficoltà in fase difensiva restano evidenti. Nonostante le quattro vittorie ottenute nelle ultime sei uscite, i numeri della retroguardia rossonera accendono un campanello d'allarme. A Cagliari, De Winter e compagni avranno una grandissima occasione per invertire questo trend.

Difesa Milan, il dato che fa riflettere

A cosa è dovuta la poca solidità difensiva

Cagliari, un'occasione da non sprecare