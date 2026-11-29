Il Milan cerca il clean sheet a Cagliari per interrompere la striscia di 6 gare consecutive con gol subiti: l'analisi dei dati difensivi
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L'attacco del Milan sembra essersi definitivamente sbloccato, ma le difficoltà in fase difensiva restano evidenti. Nonostante le quattro vittorie ottenute nelle ultime sei uscite, i numeri della retroguardia rossonera accendono un campanello d'allarme. A Cagliari, De Winter e compagni avranno una grandissima occasione per invertire questo trend.
Difesa Milan, il dato che fa riflettereNelle ultime sei partite tra Serie A ed Europa League, i rossoneri incassato almeno un gol a incontro. L'ultimo clean sheet di Mike Maignan risale a oltre un mese fa: 25 ottobre, Udinese-Milan 0-2. Entrando nel dettaglio, le reti subite nei match contro Bologna, Inter, Ferencvaros, Genoa, Frosinone e Olympiacos sono 11. Calcolatrice alla mano, in questo arco di tempo la squadra di Ruben Amorim ha incassato 1,83 gol a incontro. Un dato decisamente da migliorare se l'obiettivo è davvero quello di competere per lo Scudetto.
A cosa è dovuta la poca solidità difensivaIl problema non è il volume delle conclusioni concesse: nelle prime 12 giornate il Milan ne ha lasciate tentare 11,6 a partita, terzo miglior dato della Serie A, e ha un xGA di 1,22 (sesto). La fragilità emerge quando la prima pressione viene superata: gli avversari arrivano a 4,3 tiri nello specchio e 2,42 grandi occasioni per gara, numeri da metà classifica. Il calcio di Amorim, con baricentro alto e gli esterni spesso proiettati in avanti, può lasciare spazio alle spalle e tra i reparti. Quando il Milan perde palla o sbaglia l'uscita dal basso, i centrali devono coprire tanto campo e i centrocampisti rincorrere, faticando a prendere gli inserimenti e ristabilire le marcature. Il 48,9% di duelli a terra vinti, 14° dato del torneo, conferma anche qualche difficoltà nei contrasti. Gli episodi sui piazzati completano il quadro.
Cagliari, un'occasione da non sprecareLunedì 30 novembre, il Milan affronterà il Cagliari all'Unipol Domus nel posticipo della 13^ giornata di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane ha il secondo peggior attacco del torneo con appena 10 gol segnati, solo il Venezia ha fatto peggio (8). Nelle ultime tre partite di campionato, la formazione rossoblù realizzato appena tre reti. Tornare dalla Sardegna con un clean sheet sarebbe una bella iniezione di fiducia per la retroguardia rossonera, anche se per risolvere i problemi che abbiamo analizzato occorrerà lavorare giorno per giorno.
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