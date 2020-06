Verso Lecce-Milan, le probabili formazioni: due dubbi per Pioli

MILAN NEWS – I quotidiani sportivi in edicola stamattina hanno ipotizzato la formazione che Stefano Pioli, tecnico rossonero, schiererà in campo in occasione di Lecce-Milan, gara valevole per la 27^ giornata di Serie A ed in programma lunedì 22 giugno, alle ore 19:30, allo stadio ‘Via del Mare‘.

Pioli, per ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘, avrebbe, in sostanza, due dubbi: uno riguarda il ruolo di terzino destro, dove sono in ballottaggio Andrea Conti e Davide Calabria; l’altro, invece, il ruolo di trequartista dietro l’unica punta, conteso, al momento, dal brasiliano Lucas Paquetá e da Giacomo ‘Jack’ Bonaventura.

Per il resto, considerando il rientro di Theo Hernández e Samu Castillejo nel gruppo dei titolari, si presume che ci sarà ancora spazio per il croato Ante Rebić da centravanti, con Rafael Leão destinato, ancora una volta, a partire dalla panchina. Questa, dunque, la probabile formazione del Milan di Pioli, schierata con l’ormai classico 4-2-3-1:

G. Donnarumma; Conti (Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá (Bonaventura), Çalhanoglu; Rebić.