Verso Lecce-Milan: ballottaggio tra Paqueta e Bonaventura

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, sta studiando la miglior formazione per Lecce-Milan, gara valida per la 27^ giornata di Serie A ed in programma lunedì sera, ore 19:30, allo stadio ‘Via del Mare‘.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1: tornerà dalla squalifica lo spagnolo Samu Castillejo che riprenderà il suo posto da esterno offensivo destro nel tridente dietro l’unica punta.

Con Hakan Çalhanoglu sicuro titolare, è ballottaggio, per l’ultimo posto da trequartista, tra il brasiliano Lucas Paqueta e Giacomo Bonaventura. A MENO CHE PIOLI NON OPTI PER UN CAMBIO AD OGGI QUASI INATTESO >>>