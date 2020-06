Verso Lecce-Milan: Rebic a sinistra con Leao centravanti?

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, in occasione di Lecce-Milan, gara della 27^ giornata di Serie A in programma lunedì 22 giugno, alle ore 19:30, allo stadio ‘Via del Mare‘, il tecnico rossonero Stefano Pioli starebbe pensando di far giocare il croato Ante Rebic, espulso dopo 17′ in Coppa Italia contro la Juventus, largo a sinistra nel 4-2-3-1 e di rilanciare il portoghese Rafael Leao da unica punta. LEGGI QUI LE PAROLE D’AMORE DI THEO HERNÁNDEZ VERSO I ROSSONERI >>>

