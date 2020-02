Verso Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Kjaer fermo ai box

NEWS MILAN – Uscito al 44′ del primo tempo di Milan-Torino di lunedì scorso, e sostituito dall’esordiente Matteo Gabbia, il difensore centrale rossonero, Simon Kjaer, ha rimediato una lesione al muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra.

Pertanto, come ricordato da ‘Tuttosport‘ e dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Kjaer non prenderà parte a Fiorentina-Milan, gara in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze. Ci sarà da capire, però, quando riuscirà a recuperare pienamente il difensore danese.

Per il quotidiano torinese, infatti, i rossoneri cercheranno di riavere a disposizione Kjaer per Milan-Genoa di domenica 1° marzo; per quello romano, invece, Kjaer, vista l’entità dell’infortunio, salterà sicuramente le gare contro Fiorentina, Genoa e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Al centro della difesa rossonera, nella prossima stagione, potrebbe esserci un gradito ritorno … per i dettagli, continua a leggere >>>

