Sassuolo-Milan, probabili formazioni: più Brahim di Hauge | Serie A News

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Brahim favorito su Hauge

SASSUOLO-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Brahim Díaz e Jens Petter Hauge, entrambi classe 1999, si giocheranno un posto da titolare nell’undici di Stefano Pioli per Sassuolo-Milan di questo pomeriggio al ‘Mapei Stadium‘.

Lo hanno sottolineato tutti i maggiori quotidiani sportivi oggi in edicola. Brahim Díaz, al momento, sembra favorito a scendere in campo dall’inizio. Giocherà nel ruolo di trequartista del 4-2-3-1 rossonero, con il turco Hakan Çalhanoğlu spostato sul versante sinistro.

Hauge, pertanto, dovrebbe iniziare il match in panchina. Ad ogni modo, Pioli può contare sulla classe e sul talento dei due ragazzi per cercare di sopperire alle pesanti assenze di Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić. Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>