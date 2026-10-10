Il Milan si prepara al ritorno in campo dopo la sosta per le partite delle Nazionali: domani alle 18 la sfida contro la bestia nera Sassuolo. Al 'Mapei Stadium' i rossoneri non vincono dal lontano maggio 2022 e Ruben Amorim prepara dei cambi per cercare i tre punti: secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'allenatore portoghese sarebbe propenso a schierare Pulisic e Moreira insieme dal primo minuto.

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Le scelte di Amorim: la nuova posizione di Moreira e la trequarti

I due hanno giocato solo 78 minuti insieme fino a questo momento (contro la Lazio e contro il Benfica). Moreira ha segnato tre gol partendo dalla panchina e ha giocato da titolare solo contro la Juventus.

Moreira ha segnato tre gol partendo dalla panchina e ha giocato da titolare solo contro la Juventus. L'esterno belga dovrebbe giocare non più come esterno a tutto campo nel 3-4-2-1, ma come esterno nel 4-2-3-1 rossonero (o 4-4-2), quindi molto più offensivo.

Amorim deve fare a meno di Saelemaekers e dovrebbe quindi schierare la coppia di esterni molto offensiva con Chukwueze a destra e Moreira a sinistra.

E Pulisic? Lo statunitense potrebbe agire come trequartista dietro Ramos (o seconda punta in un eventuale 4-4-2). Un reparto molto offensivo anche per aiutare Gonçalo Ramos a ritrovare il gol con la maglia rossonera (uno solo segnato contro il Venezia in campionato).

Il piano tattico per scardinare il Sassuolo: libertà e compiti per Ramos

Sarà molto interessante vedere come si muoveranno i quattro calciatori offensivi : Moreira e Chukwueze possono anche muoversi e ruotare con Pulisic che sulla carta avrà libertà assoluta nello svariare su tutto il reparto.

: Moreira e Chukwueze possono anche muoversi e ruotare con Pulisic che sulla carta avrà libertà assoluta nello svariare su tutto il reparto. Da capire quale sarà il piano per Ramos: continuerà a giocare molto per la squadra muovendosi e ricevendo il pallone fino a centrocampo? Oppure resterà più fermo in area di rigore?

Vedremo se questo sarà il piano tattico di Ruben Amorim, che potrebbe continuare a giocare con la difesa a quattro specialmente in fase di possesso palla: contro il Lecce, il punto principale è stata la libertà data da Amorim ai suoi calciatori che si sono mossi per tutto il campo aprendo spazi e mettendo in difficoltà la difesa avversaria.