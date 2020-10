Probabili formazioni Milan-Roma: i 22 secondo ‘La Gazzetta dello Sport’

Probabili formazioni Milan-Roma: cosa dice la ‘rosea’

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA – Questa sera, alle ore 20:45, a San Siro, si disputerà il match Milan-Roma. La gara, valida per il 5° turno di Serie A, è il ‘Monday Night‘ che chiude la giornata. Il Milan di Stefano Pioli, vincendo, allungherebbe sulle dirette inseguitrici in classifica. Anche nel caso in cui non arrivino i tre punti, il Diavolo resterebbe comunque primo.

In casa rossonera, l’unico dubbio è legato alla presenza o meno di Hakan Çalhanoğlu dal’ 1′. Il turco ha recuperato dalla distorsione alla caviglia e dovrebbe essere convocato. Se starà bene, così come sembra, giocherà titolare. Dovesse, al contrario, non essere in perfette condizioni, andrebbe in panchina e lascerebbe il posto a Brahim Díaz.

In casa giallorossa, scelte obbligate per Paulo Fonseca. Fuori causa Chris Smalling (distorsione al ginocchio) e Amadou Diawara (CoVid_19), è però recuperato Gianluca Mancini in difesa. Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Roma per il match di San Siro secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Dalot, Tonali, Krunić, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Džeko. A disposizione: Pau López, Farelli, Karsdorp, Juan Jesus, Bruno Peres, Fazio, Cristante, Villar, C. Pérez, Providence, Mayoral. Allenatore: Fonseca.

