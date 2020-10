Milan-Roma: Calhanoglu, recupero velocissimo | Serie A News

Verso Milan-Roma: recupero lampo di Calhanoglu

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Hakan Calhanoglu ce la fa. Il fantasista turco si è allenato ieri in gruppo con i compagni a distanza di una settimana dalla distorsione alla caviglia. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Calhanoglu, dunque, è riuscito a smaltire l’infortunio ed a tornare a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Roma di questa sera. Tale ‘recupero lampo’ consentirà a Pioli, salvo sorprese, di inserire il nome di Calhanoglu nell’elenco dei convocati per il match: la sensazioni sono buone. Spetterà, poi, al tecnico decidere se Calhanoglu sta bene a tal punto da partire titolare contro i giallorossi. Qualora non dovesse giocare dal 1′, il numero 10 si accomoderebbe in panchina lasciando inizialmente spazio a Brahim Díaz. MILAN-ROMA: I PRECEDENTI CON L’ARBITRO PIERO GIACOMELLI >>>