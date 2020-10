CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 26 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di Juventus-Verona 1-1. Terzo pareggio sul campo in cinque gare per i bianconeri di Andrea Pirlo. Un buon Paulo Dybala non basta per avere la meglio sugli scaligeri. Si ferma Leonardo Bonucci: in settimana sfida Champions contro il Barcellona di Lionel Messi.

In alto, sotto la testata, si parla della crisi del calcio italiano a causa del CoVid_19. Gli stipendi potrebbero essere pagati in ritardo. In copertina del giornale romano, poi, c’è anche spazio per Benevento-Napoli 1-2, gara che ha visto andare in gol entrambi i fratelli Insigne e per ricordare a tutti che stasera c’è Milan-Roma, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A. Sfida tra Zlatan Ibrahimović ed Edin Džeko.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>