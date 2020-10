Milan-Roma: i precedenti con Giacomelli | Serie A News

Milan-Roma, arbitra Giacomelli: i precedenti con i club

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Come noto, sarà Piero Giacomelli, classe 1977, della sezione A.I.A. di Trieste, a dirigere, domani sera a San Siro, la sfida Milan-Roma. La gara, che si svolgerà alle ore 20:45, è valida per il 5° turno di Serie A. In carriera, Giacomelli ha arbitrato 16 volte il Milan: il bilancio con il Diavolo è piuttosto positivo. Recita, infatti, 10 vittorie per il Milan, 3 pareggi e 3 sconfitte. In carriera, invece, Giacomelli ha arbitrato 14 volte la Roma. Anche qui, il bilancio è positivo. I giallorossi, con il fischietto giuliano, hanno conquistato 9 vittorie, 4 pareggi e rimediato una sola sconfitta. L'ultimo incrocio tra Giacomelli, rossoneri e giallorossi risale, ironia della sorte, proprio al Milan-Roma dello scorso 28 giugno 2020. La squadra di Stefano Pioli si impose 2-0 grazie ai gol di Ante Rebić e Hakan Çalhanoglu (su calcio di rigore) nella ripresa. Quello fu l'unico k.o. dei capitolini con Giacomelli.