Milan-Roma, Pioli in decollo: “Siamo maturi” | Serie A News

Verso Milan-Roma, la carica di mister Pioli

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Stasera, ore 20:45, a San Siro si disputerà la sfida Milan-Roma e Stefano Pioli, tecnico rossonero, ne ha introdotto i temi principali in conferenza stampa ieri pomeriggio a Milanello. “Abbiamo cominciato bene e dobbiamo continuare – ha detto Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina -. Affrontiamo un avversario forte, che delle ultime 6 trasferte ne ha vinte 5“.

“Un avversario che somiglia al Milan – ha proseguito Pioli -. La Roma ha confermato un allenatore che ha fatto bene al primo anno in Italia, ha inserito giovani forti come Marash Kumbulla, hanno preso un giocatore importante come Pedro. Una squadra ambiziosa, ma lo siamo anche noi. Sarà una partita aperta”. Questo Milan-Roma, d’altronde, è un match che profuma di Champions League …

“Dobbiamo prepararci bene per superare questo esame difficile – ha incalzato Pioli alla vigilia di Milan-Roma -. Abbiamo l’obiettivo di scavalcare tutte le squadre che l’anno scorso ci sono state davanti. Il nostro gap con le prime quattro era di parecchi punti. Ora pensiamo a migliorare quello ed a superare Roma ed Atalanta. Un passo alla volta, una partita alla volta”. Intanto, il suo Milan di giovani sembra aver finalmente preso quota.

“Giovani, ma maturi. Me lo dimostrano con i comportamenti – ha commentato Pioli in conferenza stampa a Milanello -. Abbiamo anche personalità forti come Alessio Romagnoli, Simon Kjær, Gigio Donnarumma. Siamo consapevoli del nostro percorso. La nostra forza è quella di mantenere un equilibrio mentale. Dopo le critiche, abbiamo pensato solo a lavorare, ora dobbiamo fare lo stesso anche se riceviamo complimenti”.

“Anzi – ha poi detto il tecnico del Milan -, ho chiesto alla squadra di dare ancora di più per diventare davvero ambiziosi. È bello che le aspettative si siano alzate”. Milan-Roma sarà anche il duello tra Zlatan Ibrahimović ed Edin Džeko. “Zlatan ci dà tante soluzioni – ha ammesso Pioli -. Ibra e Džeko sono due registi offensivi. Dovremo cercare di limitare i rifornimenti per il bosniaco”.

Pioli ha poi commentato il momento che vive il suo Milan nel complesso. “Era importante alzare la competitività e prendere giocatori giovani e forti. La proprietà è stata brava ad inserire giocatori che stanno alzando il livello, tutti sanno che rendendo meglio del proprio compagno avranno la possibilità di essere scelti. I cinque cambi ci danno tante possibilità: mai come adesso si possono cambiare le partite. È importante chi scende in campo dall’inizio, ma anche chi entra in corsa”.

Capitolo finale, poi, dedicato al rinnovo di contratto di Donnarumma. “La disponibilità di Gigio è tanta, lui sta crescendo in tutto quello che fa, dall’alimentazione alla cura dei particolari. È già di altissimo livello, ma ha ancora tanti margini di miglioramento. Sono molto soddisfatto del suo approccio. Non sono preoccupato per il futuro perché quando vedo giocatori così attenti e positivi sono tranquillo. So che la società sta lavorando in una determinata direzione”. LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH TRA ROSSONERI E GIALLOROSSI >>>