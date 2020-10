Conferenza Pioli LIVE: le parole alla vigilia di Milan-Roma | Serie A News

Quasi tutto pronto, a Milanello, per la conferenza stampa live di mister Pioli alla vigilia di Milan-Roma!

Entrambe le squadre sono impegnate in Europa League. Sono reduci, tanto il Milan quanto dalla Roma, da un successo esterno. Vittoria agevole, 1-3, per il Diavolo contro il Celtic, in Scozia. Vittoria in rimonta, 1-2, per il giallorossi invece contro lo Young Boys, in Svizzera.

La Roma di Paulo Fonseca si presenterà a San Siro con 7 punti nella graduatoria del massimo campionato. Dopo lo 0-3 a tavolino rimediato contro l’Hellas Verona e il pareggio interno, 2-2, contro la Juventus, ecco due vittorie consecutive. Vittime l’Udinese (1-0 alla ‘Dacia Arena‘) e il Benevento (5-2).

Il Milan di Stefano Pioli arriva alla sfida da primo in classifica. Quattro vittorie nelle prime quattro gare, dodici punti conquistati su dodici. Cadute le teste di Bologna (2-0), Crotone (2-0 esterno), Spezia (3-0) e Inter (2-1 in ‘trasferta’).

CONFERENZA PIOLI LIVE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli introdurrà, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Roma. La gara, in programma domani sera alle ore 20:45, è il ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione live di Pioli in conferenza alla vigilia di Milan-Roma! TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU MILAN-ROMA DI DOMANI >>>