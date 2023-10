Probabili formazioni Genoa-Milan: Gilardino senza Retegui. C’è Messias

Il Genoa, quindi, contro il Milan potrebbe varare un 4-4-2 senza Retegui. In attacco, vicino al gioiello Albert Gudmundsson , giocherebbe Ruslan Malinovskyi . Va verso la sua prima partita da titolare con la maglia rossoblu, poi, sulla corsia di destra, il brasiliano Junior Messias .

Arrivato proprio dal Milan al 'Grifone' nell'ultima estate di calciomercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto, Messias ha collezionato 68 presenze in rossonero in tutte le competizioni, con 12 gol e 5 assist all'attivo. Mercato, il Milan scippa il bomber alla Roma! Le ultime >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.