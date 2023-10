Calciomercato Milan – Il Diavolo scippa il bomber alla Roma! Le ultime

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan è stato davvero molto attivo. Come noto, infatti, ben dieci nuovi calciatori sono arrivati alla corte dell'allenatore Stefano Pioli e, al contempo, circa il doppio hanno lasciato - a titolo definitivo o temporaneo - il centro sportivo rossonero di Milanello. C'è ancora molto da fare, ovviamente, per i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio. Pensare, infatti, che si potesse completare il lavoro in un'unica finestra trasferimenti appariva sin da subito una mera utopia.