Genoa-Milan, l’orario della conferenza stampa di Gilardino | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, non parlerà in conferenza stampa a Milanello. Terrà, invece, il consueto appuntamento con i cronisti Alberto Gilardino, allenatore dei rossoblu ed ex attaccante del Milan per tre stagioni, dal 2005 al 2008, con 44 gol realizzati in 132 partite giocate.