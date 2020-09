Probabile formazione Milan-Bologna: Tonali in panchina

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-BOLOGNA – Domani sera, alle ore 20:45, a San Siro, si disputerà Milan-Bologna, gara valida per la 1^ giornata di Serie A 2020-2021. E Sandro Tonali, secondo la probabile formazione pubblicata da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, comincerà ancora una volta dalla panchina come giovedì scorso a Dublino.

Probabile formazione Milan-Bologna: torna Rebić

Stefano Pioli, nella probabile formazione ipotizzata per Milan-Bologna, dunque, dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha battuto 0-2 lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Unico cambio, nel tridente dei trequartisti nel 4-2-3-1 del tecnico emiliano. Andrà fuori il belga Alexis Saelemaekers e tornerà titolare il croato Ante Rebić, squalificato in Europa.

Probabile formazione Milan-Bologna: Tonali e Brahim Díaz in panchina

In porta, dunque, giocherà Gigio Donnarumma. In difesa, da destra a sinistra, spazio a Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández. A centrocampo, con Tonali inizialmente in panchina, fiducia alla coppia Franck Kessié-Ismaël Bennacer. Quindi, come detto, Rebić completerà il terzetto dietro l’intoccabile Zlatan Ibrahimović con Samu Castillejo e Hakan Çalhanoglu. Panchina anche per Brahim Díaz.

Probabile formazione Milan-Bologna: ecco l’undici rossonero

Questa, dunque, la probabile formazione per Milan-Bologna di domani sera, schierata con il 4-2-3-1: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI ODIERNE DI BRAHIM DÍAZ A ‘SPORT MEDIASET’ >>>