Milan, Kessié è la garanzia. Ma Tonali-Bennacer stuzzicano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali. Non c’è che dire: il centrocampo del Milan 2020-2021, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, permetterà al tecnico rossonero Stefano Pioli di far ricorso a molteplici varianti.

Si può andare, infatti, dallo schierare un reparto ultra-tecnico, sempre conservando una sufficiente dose di corsa e fisicità, oppure uno più prudente, da modulare, magari, in base agli avversari ed al momento. Per la ‘rosea‘, Tonali-Bennacer sarebbe la coppia di mediani, nel 4-2-3-1, giudicata ideale per questo Milan. Entrambi, però, sono in ritardo di condizione atletica.

Il futuro, in casa Milan, appartiene a loro. Pioli, infatti, considera Tonali un calciatore di corsa, sostanza e qualità. Ma, soprattutto se i rossoneri centrassero l’accesso ai gironi di Europa League, durante la stagione l’allenatore farà ricorso ad un massiccio turnover. Senza pensare a veri e propri accoppiamenti fissi a centrocampo, poiché in realtà non ce ne sono.

Kessié e Bennacer hanno giocato titolari l’intera scorsa stagione ma l’arrivo di Tonali ha sparigliato le carte in tavola. Pioli considera Tonali un elemento tanto fisico quanto tecnico. Le scelte, dunque, saranno fatte partita per partita, anche in base all’avversario che il Diavolo si ritroverà davanti.

Pioli non vuole dare garanzie di un posto da titolare a nessuno. La garanzia di Pioli, però, al momento è Kessié. L’ivoriano sembra ancora saldamente al centro del progetto. Per ora è il più brillante dal punto di vista fisico e difficilmente Pioli lo metterà in discussione in questo periodo della stagione.

Senza dimenticare che, dietro Kessié, Tonali e Bennacer reclama spazio anche Rade Krunić, centrocampista bosniaco che, dopo essere stato a lungo sul mercato in quest’ultimo mese, alla fine potrebbe anche restare a Milano. Pioli, anche nell’attesa che si capisca cosa vuole fare il Milan con Tiémoué Bakayoko, si prepara a dare battaglia con quelli che ha a disposizione.

LE PREVISIONI DI ALESSANDRO COSTACURTA SUL CAMPIONATO ROSSONERO >>>