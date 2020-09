GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 20 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’arrivo di Arturo Vidal all’Inter. Dopo un lungo tira e molla, accordo tra nerazzurri ed il Barcellona per il centrocampista cileno. Oggi a Milano, per la felicità di Antonio Conte.

La ‘rosea‘, quindi, parla anche di Juventus-Sampdoria, gara che farà registrare il debutto di Andrea Pirlo, in assoluto, come allenatore. Inizia la caccia dei bianconeri al 10° Scudetto consecutivo. In basso, si parla degli anticipi di ieri in Serie A.

Un gol di Gaetano Castrovilli ha consentito alla Fiorentina di avere la meglio sul Torino. Pareggio, 0-0, invece tra Hellas Verona e Roma. Intanto il Governo apre alla presenza di 1000 tifosi negli stadi del massimo campionato.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>