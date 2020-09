Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’arrivo di Arturo Vidal all’Inter. Dopo un lungo tira e molla, accordo tra nerazzurri ed il Barcellona per il centrocampista cileno. Oggi a Milano, per la felicità di Antonio Conte. La ‘rosea‘, quindi, parla anche di Juventus-Sampdoria, gara che farà registrare il debutto di Andrea Pirlo, in assoluto, come allenatore. Inizia la caccia dei bianconeri al 10° Scudetto consecutivo. In basso, si parla degli anticipi di ieri in Serie A. Un gol di Gaetano Castrovilli ha consentito alla Fiorentina di avere la meglio sul Torino. Pareggio, 0-0, invece tra Hellas Verona e Roma. Intanto il Governo apre alla presenza di 1000 tifosi negli stadi del massimo campionato.

