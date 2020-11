Napoli-Milan, le probabili formazioni della Gazzetta | Serie A News

Verso Napoli-Milan: le probabili formazioni di azzurri e rossoneri

NAPOLI-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Domenica sera, alle ore 20:45, al ‘San Paolo‘, il Napoli di Gennaro Gattuso ed il Milan di Stefano Pioli si affronteranno per l’8^ giornata di Serie A. Tutti definiscono già questa una sfida Scudetto.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, gli azzurri arrivano al match senza il portiere David Ospina. Tra i pali, dunque, dovrebbe andare Alex Meret. Recuperato l’ex Tiémoué Bakayoko, che aveva avuto la febbre. In attacco, assente Victor Osimhen (lussazione alla spalla), da prima punta dovrebbe giocare il belga Dries Mertens.

I rossoneri, invece, dovranno fare i conti con l’assenza di Rafael Leão, infortunatosi in Nazionale. Lesione al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante lusitano. Da esterno sinistro offensivo dell’ormai consueto 4-2-3-1 di Pioli (sostituito in panchina da Daniele Bonera) giocherà Ante Rebić.

Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan del ‘San Paolo‘ secondo la ‘rosea‘.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. A disposizione: Contini, Malcuit, Maksimović, Ghoulam, Lobotka, Demme, Zieliński, Politano, Petagna, Llorente. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Musacchio, Tonali, Krunić, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

CALCIOMERCATO MILAN, ECCO L’OFFERTA PER IL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>