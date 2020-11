Napoli-Milan: Osimhen in dubbio, pronto Mertens | Serie A News

Verso Napoli-Milan: Osimhen o Mertens il centravanti azzurro?

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, potrebbe slittare il rientro dalla Nigeria di Victor Osimhen. Il centravanti azzurro, comunque, resta in dubbio per Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘.

Durante gli impegni con la sua Nazionale, infatti, Osimhen si è infortunato alla cuffia della spalla. Qualora lo staff medico del Napoli giudicasse il centravanti africano fuori causa per la sfida al Diavolo capolista, al suo posto, da ‘falso nueve‘, tornerebbe a giocare il belga Dries Mertens.

Il numero 14 del Napoli si è sbloccato con i ‘Diavoli Rossi‘, ma è a secco da 7 gare in campionato e punta a sbloccarsi contro Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma nel prossimo incontro di Serie A. Osimhen o Mertens, dunque, attaccante centrale in Napoli-Milan. A meno che Gennaro Gattuso, tecnico azzurro, non decida di lanciare Andrea Petagna, prima punta di ruolo, da titolare.

