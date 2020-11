Napoli-Milan, Osimhen in dubbio? Gattuso plasma Petagna | Serie A News

Napoli-Milan: dubbio Osimhen, pronto Petagna

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Domani Victor Osimhen tornerà a Castelvolturno e si capirà se potrà giocare, domenica sera al ‘San Paolo‘, la sfida Napoli-Milan. Lo staff medico del Napoli vuole capire le reali condizioni della sua spalla: l’attaccante nigeriano si è infortunato nel match contro la Sierra Leone.

Qualora Osimhen non dovesse farcela, ha riportato ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, lancerebbe dal 1′, per Napoli-Milan, l’ex rossonero Andrea Petagna. Sarebbe l’occasione migliore per fare l’esordio da titolare in Serie A con i partenopei. Petagna, infatti, ha debuttato nella massima serie proprio con la maglia del Diavolo.

Con la quale, però, ha messo insieme la miseria di 3 presenze in 2 stagioni. Quindi, Petagna ha iniziato il suo girovagare prima in prestito, poi affermandosi con le maglie di Atalanta e Spal. In estate, poi, il trasferimento alle pendici del Vesuvio. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI PER UN TOP PLAYER >>>