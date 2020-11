Mercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Donnarumma, offerta rossonera in arrivo”

Mercato Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ci siamo: la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma entra nel vivo. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Paolo Maldini non ha intenzione di lasciarsi scappare il proprio gioiello ed è pronto a formulare un'offerta per il rinnovo di Gigio già nella prossima settimana. Finora le parti avevano affrontato il discorso in maniera non troppo dettagliata, con la società che aveva in mente di prolungare il rapporto con Donnarumma per altri 3/4 anni, ma a cifre simili a quelle attuali. Un pensiero da quello di Mino Raiola, che punta ad un aumento di ingaggio per il suo assistito. La trattativa è pronta ad entrare nel vivo già nei prossimi giorni.