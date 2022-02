Milan-Udinese, la probabile formazione: si candida Rebic | Serie A News

La probabile formazione rossonera per Milan-Udinese di venerdì 25 febbraio, ore 18:45, a 'San Siro'. Ante Rebic troverà un posto da titolare?

Daniele Triolo

Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma venerdì 25 febbraio, alle ore 18:45, a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

DIFESA - In porta, logicamente, confermato Mike Maignan nonostante la brutta prova di Salerno. Unico dubbio sulla fascia destra, dove Alessandro Florenzi potrebbe far rifiatare Davide Calabria. In campo, invece, Fikayo Tomori, capitan Alessio Romagnoli e Theo Hernández.

CENTROCAMPO - Squalificato Ismaël Bennacer, tornerà in campo dal 1' l'ivoriano Franck Kessié, che affiancherà Sandro Tonali. Soltanto panchina per Tiémoué Bakayoko, sempre più ai margini del progetto tecnico di mister Pioli.

TREQUARTI - Il solito ballottaggio tra Junior Messias (favorito) ed Alexis Saelemaekers verrà sciolto, come di consueto, a poche ore dal match. Conferma (più che altro per mancanza di alternative) per Brahim Díaz. A sinistra giocherà Rafael Leão.

ATTACCO - Olivier Giroud è favorito per giocare dall'inizio. Occhio, però, alla candidatura di Ante Rebić, che sta recuperando una discreta forma fisica ed è reduce dal gran gol messo a segno all'Arechi di Salerno. Il croato potrebbe anche, a sorpresa, partire a sinistra al posto di Leão. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI