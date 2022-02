Milan-Udinese, a centrocampo nuova chance per Kessié | Serie A News

Franck Kessié tornerà titolare in Milan-Udinese di venerdì, dopo due panchine, per via della squalifica di Ismaël Bennacer. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié. Il quale tornerà titolare in Milan-Udinese di venerdì, ore 18:45, a 'San Siro', in occasione della 27^ giornata di Serie A. Dopo due panchine consecutive, dunque, contro Sampdoria e Salernitana, l'ivoriano ritrova un posto in campo per via della squalifica di Ismaël Bennacer.

Kessié, che era andato male da trequartista nel primo tempo del derby, giocherà da mediano in Milan-Udinese. Recuperando, quindi, anche la sua posizione naturale sul terreno di gioco. Se la prima panchina, contro la Samp, poteva anche essere giustificata con ragioni fisiche (era tornato da poco dalla Coppa d'Africa), la seconda aveva una motivazione esclusivamente tecnica.

Il cartellino giallo, poi, rimediato da Bennacer nel primo tempo di Salerno aveva fatto sì che Stefano Pioli optasse per reinserire Kessié nella ripresa del match dello stadio 'Arechi'. Kessié, però, ha offerto anche contro i granata di Davide Nicola una prestazione insufficiente, così come il resto della squadra rossonera. Un inconveniente che, purtroppo, in casa rossonera ormai non fa quasi più notizia.

Sia in Milan-Udinese di dopodomani sia in Milan-Inter, il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia di martedì 1° marzo alle ore 21:00, però, Kessié avrà un paio di opportunità per convincere mister Pioli a restituirgli in via definitiva una maglia da titolare. Anche contro i nerazzurri, infatti, mancherà un centrocampista per squalifica, ma in quel caso sarà Sandro Tonali.

Pioli, finora, ha sempre difeso Kessié, definendolo un gran professionista e lodando il suo atteggiamento in allenamento. Le prestazioni sul campo, però, forse anche per via della questione contrattuale che pesa sulla sua psiche, non sono state recentemente in linea con le aspettative. Contro i friulani l'ivoriano gioca anche per svoltare. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>

