Milan, Messias scavalca Saelemaekers nelle gerarchie di Pioli

Junior Messias, attaccante del Milan, scelto sempre più spesso come titolare da mister Stefano Pioli. Vuole convincere il club a riscattarlo

Daniele Triolo

In questo momento della stagione Junior Messias, attaccante brasiliano del Milan, ha scavalcato il belga Alexis Saelemaekers nel ruolo di esterno destro offensivo titolare secondo le gerarchie del tecnico rossonero Stefano Pioli. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola, ricordando come nelle ultime quattro partite tra Serie A e Coppa Italia sia sempre partito dall'inizio l'ex Crotone.

Un cambio avvenuto forse un po' in sordina. Ma che premia il lavoro svolto da Messias nell'ultimo periodo e coinciso, probabilmente, con il calo di forma di Saelemaekers. Mister Pioli si fida di entrambi, ma nell'ultimo mese ha preferito sempre puntare sull'imprevedibilità, sui guizzi e sulla fantasia del numero 30 anziché sul numero 56. È un particolare che merita attenzione.

La trequarti del Milan, in un momento dove Brahim Díaz è tutt'altro che brillante, ha trovato quindi in Messias quel giocatore bravo sia ad aiutare la squadra in fase di non possesso, sia a finalizzare l'azione. Contro la Salernitana, per esempio, quando tutti si aspettavano Saelemaekers dall'inizio, ha giocato ancora una volta Junior. Che ha premiato la scelta di Pioli con un gol dopo 5' e tanto movimento.

Messias, ha incalzato 'Tuttosport', è ben consapevole dell'occasione che si sta giocando in questi mesi di Milan. Deve, infatti, convincere il club di Via Aldo Rossi ad esercitare il diritto di riscatto che vanta sul suo cartellino. Ballano poco più di 5 milioni di euro che dovrebbero finire nelle casse del Crotone, consentendo, così, al ragazzo di proseguire nel suo percorso professionale in una grande squadra come quella rossonera.

Finora l'impegno di Messias è stato costante, in allenamento ed in partita. Ha regalato buone prestazioni e reti importanti in campionato e Champions League. Un suo colpo di testa, per esempio, ha dato al Milan l'unica vittoria stagionale nel suo girone, al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid. In tutto questo, che fine farà Saelemaekers?

L'ex Anderlecht, classe 1999 quindi ancora molto giovane, ha ampi margini di miglioramento. Ultimamente, però, sbaglia sempre la scelta decisiva o la giocata chiave. Deve diventare più preciso in fase di rifinitura e più incisivo in zona-gol per scalare nuovamente posizioni e soffiare nuovamente il posto in squadra a questo Messias. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI