Milan-Sparta Praga, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

MILAN SPARTA PRAGA FORMAZIONI – Il Milan questa sera, alle ore 19, affronterà lo Sparta Praga, seconda gara del girone H di Europa League. La squadra di Pioli vuole confermarsi dopo la buona vittoria della settimana scorso contro il Celtic in Scozia.

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha annunciato ampio turnover, considerando l’impegno di domenica prossima contro l’Udinese. In porta Ciprian Tatarusanu, considerando l’indisponibilità di Gianluigi Donnarumma. La coppia centrale sarà formata da Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, a destra confermato Davide Calabria, mentre a sinistra giocherà Diogo Dalot, che farà rifiatare uno stakanovista Theo Hernandez, apparso in calo nelle ultime gare

A centrocampo chance da titolare per Sandro Tonali, che prenderà il posto di Franck Kessie. Panchina per Ismael Bennacer. Cambia tutto sulla trequarti rispetto al match contro la Roma: sulla fascia destra torna titolare Samu Castillejo, mentre gli altri due posti saranno di competenza di Rade Krunic e Brahim Diaz. In attacco nessun riposo per Zlatan Ibrahimovic, che guiderà ancora i rossoneri. Lo svedese ha segnato una doppietta contro la Roma, ma Ibra ha ancora più fame dopo il liscio che ha portato al 3-3 di Kumbulla lunedì scorso.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

