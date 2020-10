Calciomercato Milan: Ibrahimovic, c’è aria di rinnovo. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: rinnovo per Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. In realtà neanche tanto. Lo svedese, nonostante i 39 anni di età, ha dimostrato ormai già dalla scorsa stagione di poter fare la differenza e di essere imprescindibile per questo Milan.

Il Milan punta a classificarsi nei primi quattro posti in classifica, ma Ibrahimovic ha l’ambizione di lottare per lo scudetto. E’ questa la mentalità di Zlatan, che vuole sempre il massimo da se stesso e dagli altri. La verità è che lo svedese ha portato a Milanello una mentalità vincente, e questa cosa si trasmette ovviamente in campo. I rossoneri sono al primo posto in classifica dopo cinque giornate, e questo non accadeva da tanto tempo, a testimonianza di come Ibra abbia cambiato le prospettive di questa squadra.

Maldini, Massara e Gazidis, dunque, secondo quanto riportato da QS, cercheranno di rinnovare il contratto a Ibrahimovic per un’altra stagione. Un’eventuale qualificazione nella prossima stagione in Champions League darebbe ulteriori stimoli a Zlatan, che avrebbe la possibilità di disputare da protagonista una competizione così importante (che non è mai riuscito a vincere ad oggi).

Ibrahimovic, come tutti sanno, è gestito da Mino Raiola. Il procuratore è in contatto con il Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, e dunque è probabile che si affronteranno entrambi i discorsi in maniera parallela. In ogni caso per i due fuoriclasse sembrarci esserci aria di rinnovo: Gigio vuole restare in rossonero e Zlatan si sente il leader assoluto di una squadra che sta crescendo a dismisura. Insomma, ci sono tutte le condizioni per andare avanti insieme.

