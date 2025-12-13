Pianeta Milan
Milan-Sassuolo, la probabile formazione di Allegri: Modric in regia e scelte obbligate

Luka Modric dovrebbe essere confermato titolare, in cabina di regia, nel Milan che affronterà domani alle ore 12:30 il Sassuolo a 'San Siro': ecco la probabile formazione del Diavolo di Massimiliano Allegri per la sfida contro i neroverdi
I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ipotizzato la probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri per il match di domani, domenica 14 dicembre, contro il Sassuolo di Fabio Grosso, in calendario per le ore 12:30 e valevole per la 15^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan-Sassuolo, la probabile formazione del Diavolo

Allegri, che utilizzerà ancora il suo 3-5-2, confermerà in blocco la difesa che più gli dà certezze: davanti, pertanto, al portiere e capitano Mike Maignan, ci sarà il terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Sugli esterni, spazio ad Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi, ormai divenuto principale riferimento sul versante sinistro.

In mezzo al campo, ancora Luka Modrić in cabina di regia. L'unico dubbio di formazione, per Allegri, è nel ruolo di mezzala destra: Ruben Loftus-Cheek o Samuele Ricci? Potrebbe giocare il secondo, perché, così, l'inglese sarebbe l'unico cambio offensivo a disposizione del Diavolo per la partita di domani. Mezzala sinistra, ovviamente, Adrien Rabiot.

Loftus-Cheek o Ricci in mezzo; Pulisic e Nkunku davanti

Davanti, scelte obbligate per Allegri in vista di Milan-Sassuolo: giocheranno Christian Pulisic e Christopher Nkunku, gli unici due attaccanti non caduti vittima di infortunio. Vedremo se sarà convocato, nell'eventualità, qualche ragazzo dal Milan Futuro o dal Milan Primavera. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Sassuolo.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Maignan, il Milan ci prova così: ecco l'offerta per convincere 'Magic Mike' >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.

