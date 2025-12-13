In mezzo al campo, ancora Luka Modrić in cabina di regia. L'unico dubbio di formazione, per Allegri, è nel ruolo di mezzala destra: Ruben Loftus-Cheek o Samuele Ricci? Potrebbe giocare il secondo, perché, così, l'inglese sarebbe l'unico cambio offensivo a disposizione del Diavolo per la partita di domani. Mezzala sinistra, ovviamente, Adrien Rabiot.
Loftus-Cheek o Ricci in mezzo; Pulisic e Nkunku davanti—
Davanti, scelte obbligate per Allegri in vista di Milan-Sassuolo: giocheranno Christian Pulisic e Christopher Nkunku, gli unici due attaccanti non caduti vittima di infortunio. Vedremo se sarà convocato, nell'eventualità, qualche ragazzo dal Milan Futuro o dal Milan Primavera. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Sassuolo.
LEGGI ANCHE: Rinnovo Maignan, il Milan ci prova così: ecco l'offerta per convincere 'Magic Mike' >>>
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA