I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ipotizzato la probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri per il match di domani, domenica 14 dicembre , contro il Sassuolo di Fabio Grosso , in calendario per le ore 12:30 e valevole per la 15^ giornata della Serie A 2025-2026 .

Milan-Sassuolo, la probabile formazione del Diavolo

Allegri, che utilizzerà ancora il suo 3-5-2, confermerà in blocco la difesa che più gli dà certezze: davanti, pertanto, al portiere e capitano Mike Maignan, ci sarà il terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Sugli esterni, spazio ad Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi, ormai divenuto principale riferimento sul versante sinistro.