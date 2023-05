Milan-Cremonese, la probabile formazione: turnover in ogni reparto

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Cremonese, partita in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese , partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 . Il tecnico rossonero, Stefano Pioli , per l'occasione sembra voler applicare un po' di turnover - almeno stando alla probabile formazione del Diavolo - con un paio di cambi per ogni reparto.

Tra i pali, confermato Mike Maignan . In difesa, Davide Calabria e Theo Hernández agiranno come di consueto sulle corsie esterne. Nel cuore della retroguardia, invece, spazio alla coppia formata da Pierre Kalulu e Malick Thiaw al posto dei centrali Simon Kjær (riposo) e Fikayo Tomori (squalificato).

In mezzo al campo, titolare Sandro Tonali , al fianco del quale dovrebbe esserci un'altra chance per Aster Vranckx . Inizialmente in panchina, quindi, Ismaël Bennacer e Rade Krunić. Sulla trequarti, l'unica conferma sarà quella di Rafael Leão a sinistra: spazio, a destra, ad Alexis Saelemaekers e, al centro, a Charles De Ketelaere .

Pioli dovrebbe cambiare metà squadra, ma non rinuncia a Leão

In attacco, riposo iniziale per Olivier Giroud. Nel ballottaggio per il ruolo di centravanti rossonero, Ante Rebić è favorito su Divock Origi. Vediamo ora insieme, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli per Milan-Cremonese di domani sera a 'San Siro'.