Da Rio Ave a Roma: Milan, Saelemaekers è l’uomo dai gol pesanti

Alexis Saelemaekers ha salvato il risultato nel finale di Roma-Milan dello stadio 'Olimpico'. Non è la prima volta che segna un gol che pesa

'Gazzetta.it' ha parlato di Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, alla luce di come lo ha definito recentemente il tecnico rossonero, Stefano Pioli. "Un giocatore imprevedibile". E, in effetti, l'esterno belga, classe 1999, sabato scorso, in occasione di Roma-Milan dello stadio 'Olimpico', è stato proprio così. Imprevedibile.

Scaltro e furbo, all'ultimo istante di un match che il Milan stava perdendo, Saelemaekers ha approfittato di una palla - lenta - fornita da Rafael Leão per sbucare alle spalle di tutti e fare secco Rui Patrício sotto le gambe, sul palo, per un gol di un pareggio che ha importanza capitale per il Diavolo.

Milan, Saelemaekers migliora e segna gol importanti — Saelemaekers, secondo la versione online della 'rosea', è l'equilibratore di Pioli. È il giocatore che, quando è impiegato, tiene botta alle sgroppate di Theo Hernández e dello stesso Leão sul versante opposto. Ultimamente, però, ha anche indossato i panni del risolutore. Prima di andare in gol a Roma, aveva segnato anche a Napoli, al 'Maradona', nel poker rifilato dai rossoneri in campionato alla squadra di Luciano Spalletti.

È un po' un uomo dai gol pesanti. Come non dimenticare, per esempio, quello segnato nell'ottobre 2020, nella piovosa notte di Rio Ave, in Portogallo, nel playoff di Europa League vinto poi dal Milan ai calci di rigore dopo una serie interminabile. Da lì, ha segnato altre 8 reti in 130 partite con i rossoneri.

Quando va in rete lui, il Diavolo non perde mai — Di queste, ben 7 hanno portato punti al Milan. Una contro il Sassuolo, in campionato, nel 2020; un'altra, nello stesso anno, contro la Roma. Una, poi, decisiva contro il Genoa in Coppa Italia - nel 2022 - per il passaggio del turno. Senza dimenticare le due reti segnate in questa edizione della Champions League contro RB Salisburgo e Dinamo Zagabria. Letale e importante.

L'ultima curiosità, ha ricordato la 'rosea', riguarda la sorte. Quando segna Saelemaekers, il Milan non perde mai: 7 vittorie e 3 pareggi in 10 partite. L'uomo dei gol pesanti porta anche fortuna. Mercato Milan, 15 milioni per il vice Bennacer >>>