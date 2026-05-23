Nkunku non si toglie: 'sacrificato' Leao

Massimiliano Allegri vuole puntare sulla continuità dopo aver visto bei segnali nel secondo tempo di Genoa-Milan: nonostante il ritorno di Leao, l'allenatore livornese continua a puntare su Nkunku, decisamente l'attaccante più in forma in questo finale di stagione per i rossoneri. Difficile vedere i due insieme: per dare il meglio, entrambi devono giocare con una prima punta di peso, ecco perché si candida per un posto da titolare Füllkrug. Il tedesco ha giocato un ottimo secondo tempo contro il Grifone, tenendo alto il pallone e combattendo contro Marcandalli e Vasquez. Contro il Cagliari il compito sarà simile, visto che duellerà contro un difensore fisico e arcigno come Mina. Con il lavoro del tedesco, Nkunku è libero di giocare dove vuole in attacco cercando di attaccare i punti deboli della difesa avversaria.