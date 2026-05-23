PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Cambio a sorpresa a centrocampo

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Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Cambio a sorpresa a centrocampo

Milan-Cagliari, probabile formazione: Nkunku intoccabile. Cambio a sorpresa a centrocampo
Le ultime da Milanello verso il Cagliari. Nel 3-5-2 di Allegri c'è spazio per Nkunku: panchina per Rafael Leao. Ecco la probabile formazione da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Da ieri, il Milan è in ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro il Cagliari domani sera a San Siro, per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sull'undici titolare di Massimiliano Allegri: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa, ma ancora non c'è certezza sul suo partner in attacco. Attesi cambi anche a centrocampo nel 3-5-2 rossonero.

Milan-Cagliari, la probabile formazione rossonera

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Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', resta il dubbio in attacco su chi schierare al fianco dell'intoccabile Nkunku: pronto o Füllkrug o Gimenez. Leao e Pulisic sono destinati a partire dalla panchina. Nella sessione di ieri, Saelemaekers è stato testato più di Athekame tra i titolari: il belga torna dopo un turno di squalifica e potrebbe subito riprendere il suo posto sulla destra del centrocampo di Allegri. Proprio nel reparto mediano Ricci insidia Fofana per il ruolo di mezzala destra: Modric pronto a tornare titolare al centro con Rabiot a sinistra. Nessun cambio atteso in difesa con Tomori, Gabbia e Pavlovic pronti a difendere la porta di Maignan. Possibile che Massimiliano Allegri prenda le ultime decisioni dopo l'allenamento di oggi. Ecco la probabile formazione del Milan.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Nkunku non si toglie: 'sacrificato' Leao 

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Massimiliano Allegri vuole puntare sulla continuità dopo aver visto bei segnali nel secondo tempo di Genoa-Milan: nonostante il ritorno di Leao, l'allenatore livornese continua a puntare su Nkunku, decisamente l'attaccante più in forma in questo finale di stagione per i rossoneri. Difficile vedere i due insieme: per dare il meglio, entrambi devono giocare con una prima punta di peso, ecco perché si candida per un posto da titolare Füllkrug. Il tedesco ha giocato un ottimo secondo tempo contro il Grifone, tenendo alto il pallone e combattendo contro Marcandalli e Vasquez. Contro il Cagliari il compito sarà simile, visto che duellerà contro un difensore fisico e arcigno come Mina. Con il lavoro del tedesco, Nkunku è libero di giocare dove vuole in attacco cercando di attaccare i punti deboli della difesa avversaria.

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