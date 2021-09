Milan-Atlético Madrid, due dubbi di formazione per Pioli: le ultime

Stefano Pioli, tecnico rossonero, deve sciogliere due nodi nella formazione per Milan-Atlético Madrid di Champions League. Ecco quali

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, pensa già alla formazione da schierare in campo per Milan-Atlético Madrid, seconda partita del Gruppo B di Champions League, in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. L'allenatore, come noto, dovrà rinunciare agli infortunati Rade Krunić, Tiémoué Bakayoko, Junior Messias e Zlatan Ibrahimović. In dubbio per il match, inoltre, c'è ancora Alessandro Florenzi, mentre Samu Castillejo e Pietro Pellegri non sono inclusi nella lista UEFA per disputare la Champions.

Pioli, ad ogni modo, per Milan-Atlético Madrid ha recuperato in pieno Simon Kjaer, oltre che Davide Calabria ed Olivier Giroud. Gli ultimi due già in campo sabato scorso a La Spezia. Mentre il terzino rossonero dovrebbe partire titolare, sulla fascia destra, riprendendosi dunque il posto in squadra e spedendo in panchina il comunque ottimo Pierre Kalulu, il centravanti francese è in ballottaggio con Ante Rebić per il ruolo di prima punta del 4-2-3-1 di mister Pioli.

Il quale, al contempo, ha anche un altro grande dubbio di formazione. Riguarda il centrocampo: chi prenderà posto al fianco di Sandro Tonali? Ballottaggio aperto tra Franck Kessié (favorito) ed Ismaël Bennacer. Per le scelte definitive, però, bisognerà attendere almeno la rifinitura di oggi a Milanello, in programma alle ore 15:00: da lì si carpiranno indicazioni maggiori sullo schieramento iniziale del Diavolo.